YÜKSEK İMARLI FIRSAT ARSALAR

Konut – Ticari – Eğitim – Turizm – Yatırım – Diğer

NEDEN LEFNOVA?

YÜKSEK KAT İMAR İZNİ

ANAYOL KENARINDA

YÜKSEK YATIRIM POTANSİYELİ

CAZİP FİYATLAR

MERKEZİ KONUM

TÜM İNŞAAT SÜRECİMİZ TİTİZLİKLE DENETLENMEKTEDİR

*Döviz bazında değeri en çok artacak gayrimenkul yatırımı. Kısa – Orta – Uzun vadede birikiminiz için en yüksek değerlenme oranına sahiptir.

*Kuzey Kıbrıs adasında toprakların sınırlı oluşu, değer artışını hem hızlı hem de yüksek oranlarda kılan başlıca faktörlerden biridir.

GELECEĞİNİZİ ŞİMDİ YATIRIMLA GÜVENCE ALTINA ALIN

Lefnova ile Lefkoşa’nın hızla gelişen Türkeli bölgesinde, 60 parsel arsadan oluşan bu proje sizler için eşi benzeri olmayan bir fırsat haline geliyor. Modern altyapı olanakları, anayola yakınlığı ve sınırsız kat imarı ile Lefnova, hem yaşam hem de yatırım için sizlere ideal bir seçim sunmaktadır.

RİSKSİZ YATIRIM KAZANÇLI GELECEK

Türkeli bölgesinin büyüyen cazibesinde, Lefnova arsaları size sadece bir mülk değil, aynı zamanda modern şehir hayatının merkezinde uygun fiyatlarla yer alma avantajı sunuyor. Aile yaşamı için ideal bir yuva ya da uzun vadeli kazanç sağlayacak bir yatırım arıyorsanız, Lefnova sizin için doğru adres!